ديبالا على مقاعد البلاء أمام ساسولو، ويوفنتوس ينفي عقابه

اللاعب يجلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن المدرب ماسيميليانو أليجري عن التشكيل الأساسي لليوفنتوس لمواجهة ساوسولو في مباراة الجولة الـ23 للدوري الإيطالي، والتي ستبدأ بعد دقائق قليلة.

وشهد التشكيل الأساسي عدم وجود المهاجم باولو ديبالا للمباراة الثانية على التوالي، بعدما بدأ مواجهة بارما في الجولة السابقة من مقاعد البدلاء.

وقد أظهر اللاعب غضبه العارم من عدم لعبه في المباراة السابقة وغادر الملعب قبل النهاية بدقائق، قبل أن يعتذر للمدرب واللاعبين خلال تدريب اليوم التالي.

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وعلق فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفنتوس على خبر استبعاد ديبالا من التشكيل الأساسي أمام ساسولو نافيًا تعرضه لعقوبة من النادي، ومضيفًا "إنه قرار فني اتخذه المدرب. باولو قام بخطأ صغير واعتذر عنه، وهذا كل ما في الأمر. لا يوجد شيء غريب".

الإداري أعلن خبرًا سعيدًا لجماهير السيدة العجوز وهو القُرب من تجديد عقد المدافع دانييلي روجاني، بقوله "نحن سعداء بربط روجاني بالنادي لفترة طويلة".