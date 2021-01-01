ديبالا يلجأ لأطباء برشلونة

إصابة باولو ديبالا أسوا مما كان متوقعاً

كشف مراسل جول في إيطاليا عن سفر لاعب يوفنتوس باولو ديبالا الى مدينة برشاونة يُرافقه أحد أفراد الطاقم الطبي في النادي الإيطالي للحصول على إستشارة طبية متعلّق بإصابته على مستوى الركبة.

إقرأ ايضاً ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرت

ويأمل يوفنتوس أن يستعيد خدمات لاعبه في الأسابيع القادمة لكن لم يتم تحديد مدة زمنية بعد للعودة.

غياب منذ اكثر من شهر

وكان ديبالا تعرّض لإصابة في 10 يناير الفائت في المباراة امام ساسوولو في الدوري الإيطالي والتقرير الأولي تحدث عن غياب يتراوح بين 10 الى 20 يوماً، لكن يبدو ان تعافيه أبطأ بكثير من المتوقع وأكثر تعقيداً،

إذ أشار المدرب أندريا بيرلو أن إصابة اللاعب ما زالت طور التعافي و"نحتاج للإنتظار مدة أطول".