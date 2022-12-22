ديبالا يكشف نصيحة مارتينيز التي حسمت كأس العالم للأرجنتين!

نصيحة مارتينيز ساعدت في فوز الأرجنتين بكأس العالم

كشف باولو ديبالا أن زميله إيميليانو مارتينيز قدم له نصيحة هامة قبل تسديد ضربة الجزاء في فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهائيات كأس العالم.

وكان لاعب روما قد سدد الركلة الثانية بعد زميله ليونيل ميسي، وقرر وضعها في منتصف المرمى على الأرض، ودخلت الكرة الشباك بعدما كان لوريس قريبًا من التصدي لها.

وفي حديثه مع الجماهير أثناء عودة الأرجنتين لبوينس آيرس، قال ديبالا: "كان علي أن أحاول أن أكون هادئًا قدر الإمكان، ليس الأمر سهلاً لأنك لا تلعب نهائي كأس العالم كل يوم، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً للمشي إلى الكرة، لا يمكن أن يكون أطول".

وأوضح: "لقد تحدثت مع مارتينيز، لقد نصحني بإسقاط الكرة في الوسط بعد أن أهدروا، كان لوريس يرتقي إلى الجانب، ذهب حارس المرمى إلى هذا الجانب، لكنني سمعت ما قاله زميلي، لقد تغيرت في اللحظة الأخيرة، واستمعت إلى ديبو (مارتينيز) لأنهم ارتكبوا خطأ قبلي وطلب مني الذهاب أسفل المنتصف، سددت هناك وكان هدفًا".

جدير بالذكر أن لاعب الوسط المهاجم سيعود إلى اللعب على مستوى الأندية عندما يستضيف روما بولونيا يوم 4 يناير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.