ديبالا يُفاضل بين رونالدو وميسي ويختار منافسه الأصعب بدوري الأبطال

الجوهرة واحد من القلائل الذين جاوروا الثنائي الأفضل في السنوات الـ10 الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن الأفضل في العالم وكذلك مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وجاء حديث الإيطالي عبر تيليفوت الفرنسية، أثناء سفر الفريق للمملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإيطالي أمام ميلان.

وردًا عن الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: "دائمًا ما أقول أنهم في نفس المستوى، أن تخلفهم، فأن نيمار في وضع جيد، يفعل أشياء جيدة، كذلك مبابي، أنه أصغر ومُبهر لقد واجهته أثناء لقاء موناكو بدوري الأبطال، ثم في كأس العالم، لكن الآن سيظل رونالدو وميسي الرقم واحد".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "أنه أصعب منافس قد نواجهة مع ليفربول، نحن حذرين وسوف نكون على أتم الاستعداد".

"من يريد المتعة فليذهب للسيرك"

ومن يريد النتائج الكبيرة فليشاهد كرة السلة

لسان حال كلوب بعدما تم سؤاله عن عدم الفوز بنتائج كبيرة و تعلقيه بإننا لسنا فريق كرة سلة



(✍️🎨: @omarmomani) pic.twitter.com/uvM58SXRmo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

ديبالا البالغ 25 عاماً، سجل 7 أهداف الموسم الحالي في 23 مباراة بجميع المسابقات.

وشارك الأرجنتيني أمس في مواجهة بولونيا كبديل بالدقائق الأخيرة، ليساهم في تأهل السيدة العجوز لربع نهائي كأس إيطاليا.