ديبالا يشرح سر تحيته العسكرية بعد هدفه في أتلتيكو مدريد

لا يوجد معنى سياسي كما حاول البعض تآويله..

عبّر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، وأكد في الوقت نفسه على أنه انتصار مستحق قياسًا إلى ما قُدِّم من أداء على أرض الملعب.

ديبالا كان هو صاحب البسمة الوحيدة في شباك الأتليتي، حيث سجّل ركلة حرة مميزة سكنت شباك يان أوبلاك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وقد أثار الاحتفال الذي قام به العديد من التساؤلات حول فحواه، إذ قام بتحية عسكرية وأشار إلى ذقنه.

بدوره، كشف ديبالا عن معنى الاحتفال، حيث قال "لفتة الذقن هي إلى صديقتي، هذا الاحتفال رأيناه سويًا في أحد الأفلام ودلالة على الحب. أما التحية العسكرية، فهي إلى ديميرال، إنه ممتع للغاية وكانت مجرد مزحة بيننا في غرفة خلع الملابس، لم توجد رسالة في ذلك بالتأكيد.".

كما تابع "لقد كان هدفًا جيدًا، الموقف كان صعبًا بوضوح، الزاوية ضيقة والكثير من اللاعبين أمامي.".

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الدولي الأرجنتيني كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من ملعب يوفنتوس ستاديوم في الصيف الماضي والتوجه إلى مانشستر يونايتد، غير أن رغبته كانت واضحة بالمكوث في اليوفي، والبيانكونيري حاليًا يستفيد من التألق اللافت للنظر لديبالا حقًا.

وأتم "لعب الفريق مباراة جيدة حقًا وخاصة في الشوط الأول، نحن سعداء بالفوز. أحاول أن أبذل قصارى جهدي وفي بعض الأشياء أخاطر وأكون أكثر جرأة، تمامًا كما فعلت في كرة الهدف، الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي، وأريد أن استفيد من ذلك جيدًا.".

الجدير بالذكر أن ديبالا قد سجل ستة أهداف خلال 15 مباراة خاضها بين الدوري الإيطالي ودوري الأبطال هذا الموسم، إلى جانب صناعته لثلاثة آخرين.