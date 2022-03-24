ديبالا يتورط في فضيحة فساد مالي جديدة ليوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود تحقيقات مع بعض لاعبي نادي يوفنتوس حول الأموال التي وافق عناصر الفريق عن التخلي عنها في فترة بداية جائحة كورونا.

حيث تشير التقارير لوجود حالة من التلاعب في الأوراق المالية لنادي السيدة العجوز في فترة بداية الجائحة إلى الآن.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا" الإيطالية فإنه ستتم مقابلة اللاعبين والوكلاء كشهود من قبل المحققين في أوراق البيانكونيري من 2019 إلى 2021.

وأشار التقرير أن التحقيق قد بدأ منذ عدة أشهر في تضخم رسوم التحويل وانتشر الآن إلى مناطق أخرى من تعاملات يوفنتوس المالية.

وأوضح تقرير آخر لشبكة "Sky Sport Italia" أن صانع ألعب اليوفي الأرجنتيني باولو ديبالا هو أول من تمت مقابلته بعد ظهر اليوم.

وكان يوفنتوس في عام 2020 قد أعلن أن اللاعبين وافقوا على التخلي عن أجر ثلاثة أشهر لمساعدة النادي في مواجهة الجائحة.

ومع ذلك، يجادل المحققون بأن العديد من اللاعبين حصلوا على الراتب الكامل، ولم يتم وضعه في حسابات يوفنتوس، وذلك لتجنب الضرائب والمساعدة في موازنة الدفاتر.

وإذا تم تأكيد هذا الأمر، فسوف يكون من المعلوم أن هؤلاء النجوم الكبار الذين أعلنوا أنهم يتخلون عن المال لمساعدة النادي في وقت صعب لم يفعلوا مثل هذا الشيء.

ولطالما كان هناك حديث عن اتفاقية خاصة مع كريستيانو رونالدو ويقال الآن أنها لم تكن الوحيدة، حيث تم دفع حوالي 60 مليون يورو من 90 مليون يورو المفترض "تم توفيرها" في الواقع على أي حال.

فيبدو أن أصابع الاتهام بالتلاعب المالي باتت تطارد يوفنتوس في الأيام الماضية، وستكون التفاصيل القادمة مثيرة في الفترة المقبلة.

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