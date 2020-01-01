ديبالا لم يتعاف كليًا من فيروس كورونا بعد!

تجربة سيئة جداً للمهاجم الأرجنتيني مع فيروس كورونا

أكد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، أنه تحسن بصورة كبيرة من إصابته بفيروس كورونا، لكنه لم يكمل مرحلة التعافي من المرض بنسبة 100%.

ديبالا ربما يمتلك واحدة من أسوأ التجارب مع كورونا، حيث أصيب بالفيروس واستمر معه لمدة 46 يوماً، قبل أن يُعلن يوفنتوس مؤخراً عن شفاء اللاعب.

ومع ذلك تحدث الأرجنتيني في أحد التحديات باللعبة التفاعلية فيفا 20، مع ديلي آلي لاعب وسط توتنهام، ليكشف عن تفاصيل جديدة.

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وقال ديبالا:"أشعر بتحسن كبير جداً، ولكن ليس بنسبة 100%، لقد بدأنا التدريب مرة أخرى وعادت لنا كرة القدم من جديد، قريباً سنفعل ما نحبه ونستمتع به على أرض الملعب".

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وأضاف:"أتمنى أن نتمكن من الاستمتاع بشكل أكبر بعد العودة، والاستفادة من عدد المباريات المتتالية التي سنلعبها، حيث ستتاح فرصة رائعة للجماهير بمشاهدة كرة القدم بشكل يومي".

يذكر أن يوفنتوس يعود للنشاط من جديد يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، عندما يستضيف ميلان بدون جمهور في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد تعادله في الذهاب بهدف لكل فريق.