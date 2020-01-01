كلوب يحل أزمة غياب الجماهير عن الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب حرصه على منح المشجعين والفريق فرصة الاحتفال سويًا بلقب الدوري الإنجليزي في حال تحقيقه.

أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب حرصه على منح المشجعين والفريق فرصة الاحتفال سويًا بلقب الدوري الإنجليزي في حال تحقيقه، مقترحًا إقامة الاحتفال في الموسم القادم عوضًا عن الموسم الحالي.

يحتاج الفريق لفوزين فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا .



من المقرر أن يعود الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو ، لكن ستقام المباريات خلف أبواب مغلقة ، مما يحرم المشجعين من فرصة الاحتفال داخل أنفيلد.

كلوب يبرر فشل ليفربول في التعاقد مع فيرنر وهافيرتس



قال كلوب في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا: "لا يمكنك الاحتفال بالطريقة التي لطالما حلمت بها، هذا ليس أمرًا جيدًا، أفهم ذلك تمامًا".



وتابع: "لم أتخيل أبدًا أنني سأحتفل باللقب في الملعب بمفردي ثم العودة إلى المنزل بدون حضور الجماهير، لكننا لا يمكننا تغيير هذا الوضع".



وأضاف "سيأتي اليوم الذي ستعود فيه الحياة إلى طبيعتها. عندما يجد شخص ما اللقاح لعلاج المرضى من فيروس كورونا، عندما تكون معدلات الإصابة صفرًا ، سيأتي ذلك اليوم في النهاية. ثم يحق لنا نحتفل بما نريد أن نحتفل به في ذلك اليوم.



وواصل: "إذا كان هذا اليوم في الجولة الثانية عشر أو الثالثة عشر من الموسم المقبل، ونريد الاحتفال باللقب عن الموسم الحالي، فمن سيوقفنا؟ سيكون الكأس بحوزتنا يمكننا الاحتفال به في أرجاء المدينة على حافلة اللاعبين وبين الجماهير،، وإذا اعتقد الآخرون أننا مجانين فهذا لا يهمني ".



واختتم: "ربما يكون احتفالًا مختلفًا لكن في بعض الأحيان لا بأس به على الإطلاق".



يذكر أن ليفربول فاز بـ 27 مباراة من 29 مباراة بالدوري هذا الموسم وهو في طريقه لكسر الرقم القياسي الذي سجله مانشستر سيتي وهو 100.