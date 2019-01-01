بعد مانشستر - ديبالا يرفض أيضاً توتنهام

أين يلعب ديبالا الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت عدة التقارير أن الأرجنتيني باولو ديبالا رفض عرض توتنهام بعد سابق رفضه مانشستر يونايتد وتفضيله البقاء مع يوفنتوس.

وتحدث الإعلام مساء الثلاثاء عن تقدم توتنهام بعرض قيمته في حدود 64.5 مليون جنيه استرليني، وقبل أسبوعين طُرح أن سبيرز تقدم بعرض قيمته 90 مليوناً.

وأفادت "سكاي" وعدة مصادر أن ديبالا ليس مرحباً بفكرة اللعب في توتنهام وإنجلترا في العموم، ولهذا رفض العرضين الإنجليزيين.

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وبحسب التقارير، فيوفنتوس وافق على عرض توتنهام لشراء ديبالا، وتوصل النادييان لاتفاق مادي، بانتظار موقف اللاعب.

ديبالا خضع للفحوصات الطبية في الأيام الماضية وانتظم في تدريبات يوفنتوس بعد عودته من العطلة الممدة بعد كوبا أمريكا.