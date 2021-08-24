أنباء كثيرة انتشرت حول رحيل ديانج عن الأهلي إلى النصر السعودي أو جلطة سراي التركي، موقع جول سيحاول كشف حقيقة تلك الأنباء في الأسطر التالية

انتشرت في الفترة الأخيرة، بعض الأنباء الصحفية، عن رحيل أليو ديانج، لاعب الأهلي عن القلعة الحمراء، خاصة بعد تألقه ومساهمته مع الشياطين الحمر في الفوز بالعديد من البطولات، كان أهمهم بطولتي دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب المالي، قد انضم للمارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من مولودية الجزائر بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف دولار وسريعًا ما قدم أوراق اعتماده لجماهير الفريق وأصبح من أهم الأوراق الأساسية في الفريق.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ارتبط ديانج صاحب الـ 23 عامًا، بالانتقال إلى العديد من الفرق، سواء في أوروبا أو المملكة العربية السعودية، ولعل أبرز تلك الأنباء كانت من النصر السعودي، وجلطة سراي التركي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنحاول معًا التعرف على حقيقة رحيل ديانج من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ما حقيقة انضمام ديانج إلى جلطة سراي؟

الأهلي بالفعل تلقى عرضًا من العملاق التركي جلطة سراي، للتعاقد مع أليو ديانج، ولكن المفاوضات تعثرت، بسبب مطالبات الأهلي المادية المرتفعة بالنسبة لجلطة سراي.

هدف رائع للأهلي في شباك صن داونز👇



دقيقة من المتعة. 🤩pic.twitter.com/TAgkVJvQ84 — جول مصر (@goaleg) August 16, 2021

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن جلطة سراي كان قد قدم عرضًا بقيمة 6 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة الأهلي رفضت التفريط في لاعبها بأقل من 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى الحصول على نسبة من البيع في السنوات المقبلة.

ما حقيقة عرض النصر لضم ديانج؟

علمت مصادر موقع جول، أن نادي النصر السعودي قد تقدم بطلب رسمي للأهلي للاستفسار مع الدبابة البشرية ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتقدم العالمي حتى الآن، بأي عرض رسمي للأهلي للتعاقد مع ديانج خلال الفترة الحالية، إلا أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من النصر للتعاقد مع اللاعب، ومن المتوقع أن يتحرك بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

ما هو راتب ديانج مع النادي الأهلي؟

تعاقد الأهلي مع ديانج في 2019، وحينها كان راتبه السنوي 500 ألف دولار سنويًا، إلا أن اللاعب مدد عقده مطلع العام العالم، ليصل إلى 700 ألف دولار سنويًا ويزيد 100 ألف دولار مع كل عام.

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