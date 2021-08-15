ميكويسوني وبيرسي تاو .. أزمة الخيارات داخل الأهلي

من سيرحل عن الأهلي من أجل عيون ميكويسوني وبيرسي تاو؟

على الرغم من عدم نهاية الموسم في مصر، واقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية 2021، إلا أن النادي الأهلي مستمر في مفاوضاته مع أكثر من لاعب مميز، على رأسهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي لويس ميكويسوني لاعب سيمبا التنزاني، وذلك بهدف تدعيم صفوف الفريق الأحمر، فمن يستحق الرحيل من أجانب الأهلي؟

وأكدت التقارير الصحفية المصرية، على أن الأهلي نجح بالفعل في حسم التعاقد مع اللاعب الموزمبيقي، ومازالت المفاوضات مستمرة مع بيرسي تاو من أجل الحصول على توقيعه، ولكن الأمور اقتربت بالفعل من الحسم.

الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، أمام مهمة صعبة، وهي اختيار لاعبان من محترفي الأهلي الحاليين، من أجل الاستغناء عنهما، ليحل مكانهما بيرسي تاو ولويس ميكويسوني.

لنستعرض سويًا، من هما اللاعبان الأجانب الذي يجب على موسيماني التخلص منهما خلال قبل بداية الموسم الجديد، لصالح بيرسي تاو وميكويسوني..

ماذا قدم ميكويسوني مع سيمبا الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا؟

خاض اللاعب الموزمبيقي صاحب الـ26 عامًا مع سيمبا بدوري أبطال إفريقيا 2021، 8 مواجهات، استطاع فيها أن يسجل 3 أهداف ويصنع مثلهم.

ميكويسوني سدد الكرة 20 مرة، منها 4 تسديدات على المرمى، و 9 تسديدات خارج المرمى، و7 تسديدات تصدى له دفاعات الخصم.

لويس صنع 11 فرصة للتسجيل لزملائه بالفريق، وأتيحت أمامه فرصتين محققتين للتسجيل، استغل واحدة وسجلها هدفًا، وأهدر الأخرى.

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ماذا قدم بيرسي تاو مع أندرلخت بالدوري البلجيكي الموسم الماضي؟

اللاعب الجنوب إفريقي صاحب الـ27 عامًا، لعب في صفوف نادي أندرلخت البلجيكي الموسم الماضي، بعد انتقاله له لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليقدم موسمًا مميزًا.

لعب بيرسي تاو مع أندرلخت الموسم الماضي في 14 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، سدد الكرة 32 مرة، منها 10 تسديدات على المرمى ومثلهم خارج المرمى، و12 تسديدة تصدى لهم دفاع الخصوم.

وصنع اللاعب الجنوب إفريقي 29 فرصة للتسجيل، وأتيحت أمامه 8 فرص للتهديف، لم يستغل منهم سوى فرصة واحدة، وأهدر 7 فرص محققة.

من الأنسب للرحيل عن الأهلي؟

يمتلك الأهلي في صفوفه 5 أجانب وهم: "علي معلول، بدر بانون، أليو ديانج، جونيور أجايي، والتر بواليا"، مع العلم أن هناك لاعب يتم احتسابه كلاعب مصري لأنه من شمال إفريقيا، وهو علي معلول.

يعد الأقرب للرحيل هو جونيور أجايي، الذي شهد مستواه هبوطًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه لاقى انتقادات لاذعة بسبب زيادة وزنه، وعدم تقديمه المستوى المعهود منه.

ويأتي بعده الأقرب للرحيل، هو المهاجم الزامبي والتر بواليا، الذي لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده منذ انضمامه لصفوف الفريق الأحمر، قادمًا من الجونة مع بداية الموسم الحالي.

ولكن الخيار في الأول والأخير في يد الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، الذي سيحدد ما سيحتاجه في فريقه خلال الفترة القادمة، وأيضًا اللاعبين الذي يرغب في رحيلهم.