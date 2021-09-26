دياش يطالب ميسي باللعب ضد مانشستر سيتي!

نجم دفاع مانشستر سيتي يؤكد على رغبته في مواجهة ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.

أكد روبن دياش نجم دفاع فريق مانشستر سيتي على رغبته في مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دياش ونقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن مواجهة الأفضل هي أمر مطلوب طوال الوقت بالنسبة له.

وقال دياش: "ميسي لاعب استثنائي، وطوال الوقت تكون تسعى لتلعب ضد الأفضل، لذلك أريد أن يتواجد في المباراة".

وأضاف: "لكن على أي حال، سواء كان ميسي الذي سيلعب أو مبابي أو نيمار أو إيكاردي، فباريس سان جيرمان يملك قوة كبيرة وعمقًا في تشكيلته".

وأردف: "أيًا من كان الذي سنلعب أمامه فمواجهة باريس سان جيرمان هي أحد أقوى الاختبارات، والجميع يتطلع لتلك المباراة لنفس السبب".

وأكمل: "لقد دعموا صفوفهم في كل المراكز الممكنة، ستكون مواجهتهم تحديًا كبيرًا لنا، فأمثال ميسي وراموس يضيفون لعقلية الانتصارات الخاصة بهم".

جدير بالذكر أن مواجهة ميسي محل شك، بعد أن غاب عن آخر مواجهتين لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

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