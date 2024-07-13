دون تياجو ألكانتارا.. برشلونة يعلن عن الطاقم المساعد لفليك

الجهاز الفني الجديد لبرشلونة بدون تياجو ألكانتارا...

أزاح نادي برشلونة، صباح اليوم السبت الستار عن الطاقم التدريبي المساعد للمدرب هانز فليك، والذي سيقود الفريق الكتالوني فنيًا، في الموسم المقبل.

وكان برشلونة، قد أعلن التعاقد مع الألماني فليك، لقيادة الفريق في الموسم القادم، خلفًا لتشافي هيرنانديز، وشهد الجهاز المعاون للمدرب تغييرات شاملة على كافة الأصعدة.

وأعلن الفريق الكتالوني، صباح اليوم عن الطاقم المساعد للمدرب، إذ سيكون كل من سورج وتابالوفيتش وفيسترمان، مساعدين لفليك، وسيستمر مدرب حراس المرمى في منصبه.

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وعلى مستوى التدريب البدني في برشلونة، سينضم كل من خوليو توس، بيبي كوندي، رافا مالدونادو وجيرمان فرنانديز، إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

ولم تشهد القائمة التي أعلنها برشلونة، تواجد تياجو ألكانتارا، نجم الفريق السابق الذي أعلن اعتزاله قبل عدة أيام، وارتبط بالانضمام إلى الجهاز المعاون للمدرب هانز فليك.