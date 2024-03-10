الثنائي مناسب للغاية!

تعرض شبكة Netflix المسلسل التلفزيوني الذي يتتبع حياة روكو سيفريدي، ممثل الأفلام الجنسية ورائد الأعمال، والذي يلعب شخصيته النجم الإيطالي أليساندرو بورجي.

ومع إصدار المسلسل التلفزيوني عن مسيرته المهنية، أجرى سيفريدي مقابلة مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، لم يخفِ خلالها إدمانه على هذا العالم.

وردًا على سؤال حول لاعبي كرة القدم الذين يراهم ملائمين لعالمه، علق دون تردد: " فرانشيسكو توتي وزلاتان إبراهيموفيتش مناسبين للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "التمرين هو أفضل مضاد اكتئاب طبيعي. وإذا كنت تريد أداءً عالي المستوى، فعليك القيام بذلك".

كما علق على تصريح أنطونيو كونتي الشهير حول "عدم ممارسة الجنس" قبل المباراة، مختتمًا: "لقد قال شيئًا صحيحًا للغاية. إذا كنت تستنفد نفسك، فكم من الوقت تستغرق لإعادة الشحن".