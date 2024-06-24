دون أن تلعب.. فرنسا تضمن مكانها في دور الـ 16 من يورو 2024!

الديوك الفرنسية إلى دور الـ 16 من اليورو...

ضمن المنتخب الفرنسي، صعوده وبشكل رسمي إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات من المسابقة.

وسيلعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره البولندي، مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات يورو 2024.

وكان المنتخب الفرنسي، قد افتتح مشواره في البطولة بفوز على النمسا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل امام هولندا سلبيًا في قمة الجولة الثانية، ليجمع حتى الآن أربع نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد تعادل إيطاليا مع كرواتيا، لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، ضمن المنتخب الإيطالي تأهله إلى دور الـ 16، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة.

وبنتيجة مباراة إيطاليا وكرواتيا، ضمن المنتخب الفرنسي، تأهله إلى دور الـ 16 من المسابقة، ولكن حتى الآن لم يتحدد مركزه، وفي حال فوزه في مباراة الغد وتعثر هولندا، سيصعد كمتصدر للمجموعة، وفي حال الفوز مع فوز هولندا، سيتأهل المنتخب الفرنسي كصاحب مركز ثاني.