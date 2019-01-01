الكشف عن المرشحين الثلاثة لجائزة إنزو بيرزوت

3 مدربين رشحوا للجائزة السنوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة إنزو بيرزوت لعام 2019.

وتُمنح الجائزة لأفضل مدرب إيطالي بواسطة الاتحاد الإيطالي، وقد بدأت عام 2011 وفاز بالنسخة الأخيرة أوزيبيو دي فرانشيسكو بعد قيادته روما بنجاح لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ورُشح لجائزة هذا العام كلًا من جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان لنجاحه في قيادة الفريق نحو المنافسة الجادة على التأهل لدوري أبطال أوروبا القادم، وروبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا والذي يُحاول بناء جيل جديد للآدزوري، وأخيرًا جان بييرو جاسبيريني الذي أحدث ثورة في أتالانتا.

وسيُعلن عن الفائز بالجائزة يوم الخميس بواسطة لجنة تحكيم مكونة من جابرييلي جرافينا رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي، وإنريكو فاريالي مدير قناة راي سبورت وداميانو ليمو رئيس اتحاد أكلي الرياضي.