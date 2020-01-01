دوناروما: إبراهيموفيتش؟ وحش وظاهرة

دوناروما يشيد بزلاتان إبراهيموفيتش ويلمح للبقاء في ميلان

أشاد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بزميله في ميلان زلاتان إبراهيموفيتش والإضافة التي أحدثها للفريق منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.

وكان إبراهيموفيتش قد تحدث عن إمكانية اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي، مؤكدًا أنه لم يحسم قراره بعد بشأن مستقبله بعد هذه الأشهر التي يقضيها في الروسونيري.

وحول ذلك، أكد حارس ميلان دوناروما رغبته في أن يواصل إبراهيموفيتش مع الفريق لفترة مقبلة بعد نهاية الموسم الحالي.

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وقال الحارس الإيطالي الشاب إن إبراهيموفيتش نجح في إعطاء إضافة قوية لميلان ووجوده كان عاملًا مؤثرًا في تطور الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأضاف: " إنه وحش، ظاهرة. يعطينا الكثير ويجعل نفسه فردًا ضمن منظومة في وقت قياسي، إنه القوة الإضافية التي افتقدناها منذ البداية"

وتابع: "ليس في المباريات فقط، حتى في التدريبات يمنحنا النصائح والحماس دائمًا، إنه يعيش كل شيء على أكمل وجه وقد خلق بالفعل عقلية الفوز"

وأردف: "هو استثنائي حقًا ويريد الفوز دائمًا ولا يقبل الخسارة، لقد أضاف لنا هذه العقلية وعززها لدى اللاعبين، لذلك وجوده ليس مجرد فرصة للحصول على مهاجم جيد"

وأكمل: "أريد أن أصبح أفضل حارس مرمى في العالم وأفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع ميلان، أحلم بكأس العالم أيضًا والذي يعد حلمًا للجميع"

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يذكر أن جيانلويجي دوناروما كان قريبًا من الرحيل عن صفوف ميلان في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2017، وحتى الآن مستقبله يبدو متأرجحًا بين الرحيل والبقاء أيضًا.