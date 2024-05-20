دومينجوس سواريز في ورطة .. فضيحة تهدد مسيرة الرئيس التنفيذي البرتغالي مع الاتحاد

الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد مطلوب للتحقيق أمام القضاء في 12 من يونيو المقبل!

بينما يجهز دومينجوس سواريز؛ الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، نفسه لقيادة الميركاتو الصيفي للعميد، في ظل حاجة الفريق الماسة لصفقات كبرى، أتته صفعة قانونية كبرى لتهدد مشواره.

العميد كان قد تعاقد مع البرتغالي في سبتمبر 2023 قادمًا من المنصب نفسه ببنفيكا البرتغالي، وهو النادي تورط معه حاليًا في قضية فساد كبرى..

وفقًا لصحيفة "Correio da Manhã" فإن سواريز رفقة لويس فيليبي فييرا؛ رئيس بنفيكا السابق، وروي كوستا؛ الرئيس الحالي للنادي، وباولو جونسالفيس؛ المستشار القانوني السابق، متهمين بارتكاب جريمة الحصول على أموال غير مستحقة من وراء صفقات النادي، بجانب تهمة الاحتيال الضريبي.

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وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة توجه اتهامات للرباعي المذكور بالمشاركة في إنشاء شركتين مشبوهتين في البرازيل، تم التعاقد من ورائها مع عدة صفقات، على رأسها الثنائي مارسيلو هيرميس الذي انضم لبنفيكا قادمًا من جريميو البرازيلي في يناير 2017، ودانيال دوس أنجوس الذي تم التعاقد معه في صيف 2017 قادمًا من فلامنجو البرازيلي تحت 20 عامًا.

"Correio da Manhã" أشارت إلى أن النادي البرتغالي تضرر بما يفوق 7.2 مليون يورو، الجزء الأكبر منها (5.1 مليون يورو)، تم جراء خطة من الرباعي المتهم بفرض عمولات لم تكن موجودة على أرض الواقع من الأساس.

من يقف وراء كل ذلك وأحد العوامل الأساسية التي سهلت العمليات المشبوهة للرباعي هو الوكيل فرانسيسكو أوليفيرا، الذي أنشأ شركتين في البرازيل، لتكون بمثابة الجسر لتلك الصفقات.

ومن المقرر أن يخضع دومينجوس سواريز للاستجواب أمام النيابة العامة في البرتغال في 12 من يونيو المقبل، بعدما تخلف عن حضور الجلسة الماضية.