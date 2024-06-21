دومفريس ضد ثيو هيرنانديز .. رائحة الثأر ورد "إهانة الكلب" تشعل نار الغضب في اليورو!

صراع الديربي يزيد معركة فرنسا وهولندا احتراقًا

تتزاحم الأصوات عند الحديث حول معركة هولندا وفرنسا، المرتقبة مساء اليوم الجمعة على ملعب ريد بول آرينا، بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة "يورو 2024".

الحديث الأكبر يرتكز حول أهمية المباراة والصراع الشرس بين المنتخبين، في ظل بحث كل منهما عن الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة بعد انتصاره في الجولة الماضية، أو سعي هولندا للثأر من الهزيمتين ذهابًا وإيابًا في التصفيات المؤهلة لليورو.

وحديث آخر لا يقل أهمية عن مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة بكسر في أنفه خلال مواجهة النمسا في الجولة الأولى، وكثرت الأسئلة، هل يستطيع اللحاق بالمباراة؟، هل يحتاج إلى عملية جراحية؟، هل سيشارك بالقناع؟

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ووسط هذه الأصوات المرتفعة والأحاديث المتشابكة، هناك صراع آخر لا يقل إثارة وشراسة عن مواجهة المنتخبين، بل ويمتد إلى أبعد من مواجهات المنتخبات وله تاريخ طويل من الأزمات، وهو الصراع القائم بين دينزل دومفريس الظهير الأيمن لهولندا ونظيره ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لفرنسا.

دومفريس VS ثيو هيرنانديز

من خلال التسريبات المنتشرة لتشكيلات فرنسا وهولندا، ووفقًا لظهور كلًا المنتخبين أمام النمسا وبولندا، على الترتيب، يتأكد للجميع أن الجبهة اليمنى للطواحين-اليسرى للديوك ستكون محل نزاع شرس بين دومفريس وثيو، حيث يعتمد كلا المدربين عليهما بشكل أساسي.

فمن الناحية الفنية، يملك كل منهما قدرات دفاعية على أعلى مستوى، وستكون المواجهة بينهما غاية في الصعوبة خصوصًا في الحالات الهجومية، لأن كل منهما يعرف الآخر عن ظهر قلب، إذ جمعتهما الكثير من مواجهات ديربي الغضب، حيث ينتمي دومفريس إلى الإنتر وثيو لميلان.

والتقى كلا اللاعبين في مواجهات الديربي الأخيرة، حيث لعبا ضد بعضهما البعض في 10 مواجهات، توزعت ما بين الدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا وحتى في دوري أبطال أوروبا.

وفاز دومفريس مع الإنتر بـ6 مواجهات من أصل 10 لقاءات لعبها ضد الفرنسي الذي فاز مرتين فقط، وحل التعادل في ديربي الغضب بينهما مرة وحيدة.

صراع طويل الأمد في ديربي الغضب

كانت حدة الصراع دائمًا مشتعلة بين دومفريس وهيرنانديز، حيث لا يمر لقاء ديربي إلا وتحدث مشاحنات بينهما داخل أرض الملعب، قد تصل إلى حد الاعتداء، حتى كان الديربي الأخير في الدوري والذي حسم خلاله الإنتر لقب الدوري بفوزه على ميلان.

وشهد اللقاء مشاحنة كبيرة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة، واشتبك دومفريس، مع ثيو هيرنانديز، وظل كل منهما ممسكًا بقميص الآخر، حتى مع تدخل الزملاء في الفريقين، حتى تدخل حكم اللقاء وحصل كل منهما على بطاقة حمراء.

لم ينته الأمر عند ذلك، وتجاوز دومفريس في حق الفرنسي خلال احتفالات النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي، حيث ظهر في مقطع فيديو يحمل صورة تتضمن رسمًا له وهو يقود كلبًا عليه وجه ثيو هيرنانديز، لكنه اعتذر عن ذلك التصرف بعد ذلك في رسالة مطولة.

رسائل ناعمة قبل معركة اليورو!

قبل مواجهة فرنسا وهولندا في اليورو، وجد الصحفيون من هذا الصراع مادة دسمة للنقاش في المؤتمرات الصحفية، فسئل دومفريس عن مواجهة ثيو في الحدث القاري، ليرد: "هناك دائمًا معارك نارية، لكن هذا طبيعي في الديربي، ليست لدي مشاكل معه فكلانا نحب ألوان نادينا وبالتالي ندافع عنها".

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وأضاف الظهير الهولندي: "لا توجد كراهية بيننا، رغم أنني لا أعتقد أننا سنخرج لتناول العشاء معا، إنها مجرد منافسة رياضية".

في المقابل، قلل لاعب الروسونيري من أهمية المنافسة وشدد على أنه لن يواجه مشكلة في أن يكون ودودًا مع دومفريس خارج الملعب، وقال عن اشتباكاته المتكررة مع نظيره في إنتر: "أبقى هادئًا حيال ذلك".

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون هناك منافسة حامية بين إنتر وميلان".

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كما علق هيرنانديز أيضًا على لافتة الكلب التي رفعها دومفريس خلال احتفالات إنتر، قائلًا: "ما حدث في ذلك اليوم، هو شيء ليس غريبًا عن هذه الاحتفالات".

هيرنانديز نفسه كان متورطًا في جدل مماثل خلال احتفالات ميلان السابقة باللقب عام 2022، مع عدد من زملائه، وبعدها تم تغريمهم من قبل الاتحاد الإيطالي لانتهاك قانون العدالة الرياضية.