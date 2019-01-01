دولوفيو يدخل تاريخ واتفورد وفأل خير لنوريتش سيتي

اللاعب الإسباني يدخل تاريخ واتفورد

دخل جيرارد دولوفيو، تاريخ نادي واتفورد الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في شباك نوريتش سيتي مساء الليلة.

ويلعب واتفورد أمام نوريتش، في افتتاح الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

دولوفيو افتتح التسجيل، بعد مرور 76 ثانية من عمر اللقاء كثاني أسرع أهداف واتفورد في تاريخ البريميرليج.

بينما حقق نوريتش الفوز في مباراة وحيدة، في آخر 48 مباراة بالبريميرليج استقبل فيها الهدف لأول مرة، هذه المرة كانت أمام واتفورد في مايو 2016.

مجموعة متهالكة وكارثة جيرارد .. كيف تغير سيتي وليفربول مع كلوب وجوارديولا؟

وتشير النتيجة إلى تقدم واتفورد بهدفين دون رد، بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتذيل نوريتش جدول الدوري برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن واتفورد صاحب المركز الثامن عشر.