دور قيادي وحاسم لنجم مانشستر يونايتد بعد حادث مقتل المشجعين السويديين!

حادث مروع في تصفيات اليورو

إشادة هائلة حصل عليها فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، بسبب الدور الذي لعبه في الحادث المروع بمواجهة بلجيكا مع السويد.

المباراة التي جمعت بين الثنائي في تصفيات يورو 2024، تم إلغاؤها بين الشوطين بعد الحادث المروع الذي وقع وأسفر عن مقتل شخصين يرتديان قميص السويد لمساندة منتخب بلادهما.

ومع تعادل الفريقين 1/1 قرر لاعبو بلجيكا والسويد أنهم لا يريدون مواصلة المباراة، في الوقت الذي تحدث فيه لينديلوف عن دور الأمن في تخفيف حدة التوتر عن الفريقين، ووضعهم في أكثر الأماكن أمانًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لينديلوف إنه لا يرى سببًا لإعادة المباراة من جديد، بعدما ضمنت بلجيكا بالفعل مكانها في اليورو مع ضياع فرص السويد بشكل كامل.

وتم الترحيب كثيرًا بالدور الذي لعبه مدافع الشياطين الحمر في قرار تعليق المباراة وعدم خوضها في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث أظهر اللاعب شخصيته القيادية وقدرته على اتخاذ هذا القرار الصعب في فترة وجيزة.

يذكر أن الحادث تسبب في حالة من الذعر لدى المشجعين في مختلف مباريات تصفيات اليورو، ولكن قوات الأمن كثفت مجهوداتها للحفاظ على سلامة الجميع.