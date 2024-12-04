في مباراة استعادة ذكريات "روشن" .. نيوم يحقق انتصارًا قاتلًا على البكيرية ويُسيطر على "يلو"

نيوم يواصل تصدر دوري يلو بانتصار قاتل

حقق فريق نادي نيوم فوزًا قاتلًا على نظيره البكيرية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت بداية المباراة استعادة الذكريات، إذ قام المدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا المدير الفني لنيوم، بمعانقة الهولندي هشام فايق لاعب وسط وقائد البكيرية، والذي تدرب تحت قيادته في نادي الفيصلي، ليستعيد الثنائي ذكريات دوري روشن للمحترفين.

وغاب النجم المصري أحمد حجازي عن مباراة نيوم ضد البكيرية، في ظل تعرضه للإصابة، ليواصل غيابه للمباراة الخامسة على التوالي، منذ 5 أكتوبر الماضي.

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وتقدم لوفانور هنريكو لنادي البكيرية بالدقيقة 28 من زمن المباراة، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك مرمى نيوم.

ولكن نجح النجم السنغالي مباي دياني بالدقيقة 65 من زمن المباراة، تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار حارس مرمى البكيرية.

وفي الدقيقة 90+3، انطلق النجم البرازيلي رومارينيو في قلب دفاع البكيرية لينفرد بالحارس الذي تصدى لتسديدته، ثم تعود له ليمررها إلى كارلوس جونيور ويسددها في المرمى ويُسجل الهدف القاتل.

ورفع نيوم رصيده إلى النقطة 26 في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد البكيرية عند 15 نقطة في المركز التاسع.