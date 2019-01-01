مدرب العربي يعمل على حل المشاكل الدفاعية، ويستهدف المربع الذهبي

المدرب يتحدث قبل مواجهة الغرافة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال هيمير هالجريمسون المدير الفني للعربي القطري أن الأولوية لديه حاليًا للعمل على الجانب الدفاعي للفريق، بهدف تقليص عدد الأهداف التي يتلقاها.

ويستعد العربي لمواجهة الغرافة في الجولة القادمة من دوري نجوم قطر، وقد أشاد المدرب الأيسلندي بمنافسه مؤكدًا أن نتائجه السلبية وخروجه من دوري أبطال آسيا لا يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

مضيفًا "ا لغرافة يتمتع بإمكانيات جيدة خاصة على المستوى الفردي وقيمة اللاعبين المتواجدين، وهو أمر يمكن اكتشافه بسهولة. الفريق لعب في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، ولعب هذا الموسم في الملحق ولم يتمكن من تحقيق التأهل لدور المجموعات، ومؤكد أن النتائج لم تخدم الفريق ولا تعكس الإمكانيات العالية التي يمتلكها، خاصة وانه يضم لاعبين مميزين، وينقلون الكرة بشكل جيد".

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المدرب أبدى سعادته بالفوز المهم على السيلية في الجولة السابقة، مؤكدًا أن هدفه الحالي هو دخول المربع الذهبي وهو الأمر الذي لم يكن ممكنًا التفكير به قبل 3 جولات نظرًا لفارق النقاط الكبير بينه وبين الفرق المتقدمة عليه في جدول الترتيب.

مضيفًا "الآن لدينا الفرصة للمنافسة، ولكن الأمر مرتبط بالفرق الأخرى، ولذلك فنحن نركز الآن على تطوير أداء الفريق دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى".

وأتم هيمير حديثه بالإشادة بالمهاجم ولفريد بوني صاحب الـ4 أهداف خلال 3 مباريات للعربي، إذ قال "بشكل عام في كرة القدم، من الصعب ان تسجل دائمًا الأهداف أكثر مما تتلقاها، والصعب هو أن تتلقى أهداف أقل، ولكن الأمر تحسن مع وجود بوني وهو لاعب كبير سجل حتى الآن 4 أهداف في ثلاث مباريات، هو لاعب منح زملاءه ثقة كبيرة، ومؤكد أن تركيز الخصوم عليه سيمنح الفرصة لزملائه للتسجيل، وما نعمل عليه الآن هو تقليص عدد الأهداف التي يتلقاها الفريق، وهذه أولوية بالنسبة لنا".

يُذكر أن العربي تعاقد مع ولفريد بوني بالإعارة من سوانسي سيتي خلال يناير الماضي، وقد سبق للمهاجم أن ارتدى قميص مانشستر سيتي، لكنه لم يُسجل سوى هدف واحد هذا الموسم في التشامبيونشيب مع سوانسي.