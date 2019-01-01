تعديل بسيط على جدول الأسبوع الـ21 من دوري نجوم قطر

تعرف على المواعيد الجديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر إجراء تعديل محدود على جدول مباريات الأسبوع الـ21 من البطولة، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الفرق.

وستُقام مباريات الأسبوع الـ21 في يوم واحد هو الخميس 4 إبريل القادم، وتقرر في التعديل الجديد نقل مباراة الريان ضد السيلية من استاد جاسم بن حمد بنادي السد إلى استاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي.

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وأكدت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن مباريات الأسبوع الـ22 والأخير من الموسم الجاري ستُقام يومي 12 و13 إبريل الجاري، على أن يتم تحديد مواعيد وملاعب المباريات لاحقًا.

يُذكر أن السد يتصدر دوري نجوم قطر بفارق 4 نقاط عن الدحيل، وقد يُعلن بطلًا رسميًا للبطولة حال تحقيقه الفوز في الجولة القادمة أمام الأهلي.