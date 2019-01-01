تعديل على جدول مباريات الدوري القطري

مؤسسة دوري نجوم قطر أجرت تعديلات على الأسبوع الـ20

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن إجراء تعديل على مواعيد الجولة الـ20 من البطولة، ذلك عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

وتقرر في التعديل الجديد أن تُقام مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري القطري يومي السبت والأحد 30 و31 مارس القادم.

وتضمن التعديل كذلك نقل مباراة الغرافة ضد الريان إلى استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، ونقل مباراة الشحانية ضد السيلية إلى استاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

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وجاء نقل المباراة الأولى من ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بسبب استضافته لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والرجاء الرياضي المغربي في 29 مارس المقبل.

وجاء في بيان المؤسسة أخيرًا أنه سيتم تحديد مواعيد الأسبوعين الأخيرين من البطولة، الـ21 والـ22، في وقت لاحق.

وحسب المواعيد الجديدة، ستُلعب مباريات الدحيل ضد السد والغرافة ضد الريان والأهلي ضد العربي يوم السبت، فيما ستُقام مباريات الخور ضد الخريطيات وقطر ضد أم صلال والشحاينة ضد السيلية يوم الأحد.