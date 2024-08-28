زيادة الفرق ترفع الأرباح.. تعرف على جوائز دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في نظامه الجديد

هذا النظام أتى من أجل إجهاض دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج"

يغير دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد شكله وأرقامه، إذ تم استبدال مرحلة المجموعات التقليدية بدوري ذي نظام مختلف، الكل ينتظر نتائج هذه المغامرة.

يتضمن الشكل الجديد المزيد من الجوائز المالية للأندية للمشاركة والنتائج وقيمة العائد الناتج عن كل ناد بالإضافة إلى التصنيف التاريخي. تعتبر الزيادة في الحوافز لمسابقات الاتحاد الأوروبي الثلاث في فترة الثلاث سنوات 2024-2027 واضحة للجميع.

مع كثرة عدد المباريات وزيادة عدد الفرق، يمكننا بوضوح أن نرى كيف أن الأمور اختلفت تمامًا وتطورت على صعيد الجوائز المادية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، فإن الزيادة التي ستحصل عليها الأندية تقارب 500 مليون يورو، لتصل إلى 2.47 مليار يورو إجمالية في النسخة التي ينتظر انطلاقها من البطولة.

أندية مثل مدريد أو بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي، التي شاركت بانتظام في الأدوار النهائية على مدى السنوات العشر الماضية، ستجني أموالاً أكثر من الأندية الأخرى التي تدخل البطولة لأول مرة أو كانت لها مشاركات قليلة. هذه هي التحركات التي رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضرورة القيام بها من أجل إرضاء أقوى الأندية في أوروبا وإبعادهم عن مشروع دوري السوبر الأوروبي.

فيما يلي كل نستعرض لكم جوائز بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكل ما تريدون معرفته..

ما هو نظام دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجديد؟

كم يكسب الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ومقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الجديد سيحصل النادي على 18.6 مليون يورو مقابل 15.6 من قبل، كانت تحصل عليها الأندية.

الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون بقيمة 2.1 مليون يورو (2.8 مليون سابقًا). فين حين يدر التعادل 0.7 مليون يورو مقارنة بـ 0.9 مليون سابقًا.

ما قيمة جوائز بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

الجوائز التي ترونها في الجدول أدناه تعبر عن الرقم المادي الذي يحصل عليه كل فريق وصل إلى مرحلة أو تخطى أخرى في المسابقة، أي إن الفريق المتأهل إلى الدور الثاني سيحصل على مكافآت تحقيق الفوز في الدور الأول، ثم يتلقى مكافأة الدور الثاني حسب كل مرحلة.