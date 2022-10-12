دوري أبطال أوروبا | نابولي يكتسح أياكس ويتأهل رفقة بروج إلى ثمن النهائي

نابولي ينجح في تخطي عقبة أياكس بعد مباراة مجنونة، وكلوب بروج يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويضمن التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ضمن نادي نابولي الإيطالي التأهل رسميًا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أياكس الهولندي بنتيجة 4-2 في الجولة الرابعة من دور المجموعات، ولحساب الجولة ذاتها، عزز نادي كلوب بروج البلجيكي صدارته للمجموعة الثانية بالتعادل سلبيًا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

نابولي واصل سجله المثالي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا ليفربول الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي، بعد أن حقق الانتصار على أياكس بعد مباراة مجنونة.

واحتاج نابولي إلى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عن طريق المكسيكي هيرفينج لوزانو، قبل أن يعزز جياكومو راسبادوري تقدم فريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 16.

وشهدت الدقيقة 49 هدفًا لصالح أياكس عن طريق دافي كلاسين، قبل أن يحصل نابولي على ركلة جزاء حولها الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بنجاح في شباك الضيوف.

وأشعلت ركلة جزاء حصل عليها أياكس وحولها ستيف بيرجوين بنجاح في المرمى في الدقيقة 83 أجواء المباراة، إلا أن النيجيري فيكتور أوسيمين قضى على آمال النادي الهولندي بعد أن استغل خطأً دفاعيًا فادحًا وخطف الكرة من دالي بليند ووضع الكرة في الشباك.

فوز نابولي رفع رصيد الفريق الإيطالي إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن رسميًا التأهل إلى دور الستة عشر، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وأصبح تأهله إلى الدور الثاني مهددًا بشدة.

أما في المجموعة الثانية، فقد اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي على ملعبه أمام كلوب بروج، ليضمن النادي البلجيكي هو الآخر التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ورغم المحاولات العديدة التي بذلها أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز، إلا أن الفريق البلجيكي صمد بصورة مذهلة، وتمكن من خطف نقطة ثمينة ضمنت له التأهل إلى الدور الثاني.

ويتصدر كلوب بروج ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد أربع نقاط فقط.