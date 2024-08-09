أبرزها "قوس قزح" .. تغييرات جديدة في الفيديو التقديمي لدوري أبطال أوروبا!

نسخة يتم تغييرها كل 3 سنوات

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للكشف عن الشكل الجديد للنسخة القادمة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بتقديم بعض الصور المرئية المختلفة عن النسخ الماضية.

الاتحاد الأوروبي يحرص على تحديث الصور المرئية للبطولة كل ثلاث سنوات، حيث استمرت الدورة الأخيرة من 2021 إلى 2024، ومن المقرر أن تظهر الصورة الحديثة منذ هذا العام وحتى 2027.

الفيديو الذي نشره موقع "فوتي هيدلاينز"، شهد احتفاظ البطولة بالعناصر المميزة لها في المقدمة الصوتية والمرئية، وعلى رأسها صورة الملعب الذي يسطع فوقه شعار دوري الأبطال، لأنها من أهم العناصر المميزة العالقة في أذهان المشجعين.

وأما بالنسبة للتغيير الأبرز في العلامة التجارية للبطولة، فهو نظام الألوان، حيث تم تعزيز اللوحة السابقة من اللون الأزرق الداكن مع الكثير من اللمسات الأرجوانية والوردية من خلال تفاصيل "قوس قزح" متعددة الألوان، في حين أن المظهر العام أصبح أغمق وأكثر كلاسيكية، مما يعيد أجواء العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتم إجراء تغييرات أخرى على اللوحات الإعلانية، عن طريق التخلص من الشعارات الشاملة لدوري الأبطال، بالإضافة لبعض الأمور الأخرى الثانوية التي ليست ملحوظة بشكل كبير.

جدير بالذكر أن النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا ستكون فريدة من نوعها، نظرًا لزيادة عدد الفرق في دور المجموعات إلى 36 بدلًا من 32، و يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب.