خالد بوطيب: تنتظرنا مباراة صعبة أمام حسنية أكادير

الزمالك سيلعب في المغرب أولًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد خالد بوطيب مهاجم الزمالك بفريق حسنية أكادير المغربي، ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الفريقان غدًا الأحد على ملعب أدرار في أكادير، على أن تُقام مباراة الإياب في مصر يوم الـ14 من إبريل الجاري.

وقال بوطيب لموقع البطولة لحظة وصوله مع بعثة الزمالك للمغرب "أسعد دومًا بالقدوم إلى بلدي، السفر كان طويلًا لكنه مر بشكل جيد".

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أضاف حول حسنية أكادير"أعتقد أنهم فريق جيد جدًا، هم بين الثلاثة الأوائل في جدول ترتيب البطولة المغربية ويُقدمون كرة قدم جميلة على ملعبهم. المباراة ستكون صعبة".

أتم المهاجم المنضم للزمالك خلال يناير الماضي مؤكدًا أن تحضيرات فريقه المصري للمباراة كانت عادية وتمنى تحقيق نتيجة إيجابية.