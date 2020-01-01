أبرز إحصائيات الدور الأول من دوري الخليج العربي الإماراتي

اليوم ينطلق النصف الثاني من الدوري الإماراتي

انتهت الأسبوع الماضي مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي ، وقد نجح شباب الأهلي في الفوز بلقب بطل الشتاء بعدما هزم منافسه الشارقة ووسع الفارق معه في الصدارة إلى 8 نقاط كاملة.

ويتصدر لابا كودجو نجم هجوم العين قائمة هدافي البطولة برصيد 13 هدفًا، وهو الأكثر إنتاجًا هجوميًا في الدوري الإماراتي كذلك، إذ ترك بصمته على 16 هدفًا مسجلًا 13 وصانعًا 3.

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ويُنافس مهاجم العين الجديد على لقب الهداف كلًا من المخضرم سيباستيان تيجالي نجم الوحدة بـ11 هدفًا وفابيو ليما لاعب الوصل بـ9 أهداف.

على صعيد التمريرات الحاسمة، يتصدر الثنائي بند الأحبابي نجم العين وإيجور كورونادو نجم الشارقة القائمة برصيد 7 تمريرات حاسمة، ويُنافسهما براندلي كواس لاعب النصر بـ6 تمريرات حاسمة.

فابيو ليما هو أكثر لاعبي الدوري الإماراتي محاولات للتسديد على المرمى، برصيد 63 محاولة منهم 13 تصدى لها المدافعون ومنعوا وصولها تجاه المرمى، فيما كانت التسديدات على المرمى 29 وخارجه 21.

ويتصدر بالازس جوجاك لاعب اتحاد كلباء قائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري الخليج العربي برصيد 48 فرصة حُولت منهم 4 فقط لأهداف!

عبد الرحمن العامري حارس مرمى الجزيرة هو أفضل حراس المرمى على صعيد نسبة التصديات الناجحة، وقد تخطت الـ77%، ولم يتلق اللاعب سوى 4 أهداف وتصدى لـ14 فرصة منهم 2 محققة.

شباب الأهلي دبي هو ملك الأشواط الأولى من حيث عدد الأهداف برصيد 13 هدفًا، والمثير أنه أيضًا الأكثر تسجيلًا في الأشواط الثانية لكن برفقة العين ولكل منهما 18 هدفًا.

قوة متصدر دوري الخليج العربي ليست هجومية فقط، بل هو أقل الفرق قبولًا للأهداف في الأشواط الأولى برصيد هدف واحد فقط، ولم يقبل في الأشواط الثانية سوى 6 أهداف ليكون الأقوى دفاعًا في تلك الفترة بجانب النصر.