رسميًا | الوحدة يُجدد عقد نجمه إسماعيل مطر

الأسطورة مستمر مع ناديه

أعلن الوحدة الإماراتي تجديد عقد نجمه إسماعيل مطر لموسم واحد.

ونشر العنابي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها "جددت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد قائد الفريق الأول إسماعيل مطر لمدة موسم إضافي قابل للتجديد. ويتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته الكروية مع منتخبنا الوطني والنادي".

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

صاحب الـ36 عامًا هو أحد أساطير كرة القدم في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وقد تخرج من قطاع الشباب في الوحدة ولعب معه كامل مسيرته الكروية باستنثاء فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين لعبها معارًا للسد القطري عام 2009 وشارك معه خلالها في بطولة كأس أمير قطر.

ورغم العروض الضخمة التي وصلته من داخل الإمارات وخاصة العين وخارجها وخاصة الهلال والاتحاد من السعودية إلا أنه فضل دومًا البقاء بالقميص العنابي الذي توج به بلقب الدوري الإماراتي 3 مرات وكأس السوبر الإماراتي مرتين.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم إسماعيل مطر في تتويج منتخب الإمارات بكأس الخليج عامي 2007 و2013، وقد شارك مع الأبيض الشاب في كأس العالم للشباب عام 2003 وفاز خلالها بالكرة الذهبية.