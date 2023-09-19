دوري الأبطال | باريس يقضي على دورتموند وثنائية ألفاريز تُنقذ مانشستر سيتي

بداية مثيرة لدور المجموعات من البطولة

نجح فريق باريس سان جيرمان في بداية رحلته بدوري أبطال أوروبا بأفضل صورة ممكنة، بتحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة.

باريس لعب المباراة على حديقة الأمراء بأرضه ووسط جماهيره، في افتتاح المنافسات الأوروبية مع مدربه الجديد لويس إنريكي في الجولة الأولى لدور المجموعات.

الفريق الفرنسي انتظر حتى الدقيقة 49 لتسجيل الهدف الأول عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الثاني بالدقيقة 58 من صناعة فيتينيا.

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وفي المجموعة السادسة أيضًا تعادل ميلان مع نيوكاسل يونايتد، ليتركا صدارة المجموعة لباريس بينما يأتي كل منهما بالمركزين الثاني والثالث ثم دورتموند بالمركز الرابع.

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وأما مانشستر سيتي فقد قلب تأخره أمام ريد ستار الصربي إلى تفوق بنتيجة 3/1، حيث سجل ثلاثية الفريق الإنجليزي جوليان ألفاريز هدفين بالإضافة لهدف لصالح رودري.

وبنفس المجموعة فاز لايبزيج الألماني على يانج بويز بنفس النتيجة ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي.

ونذهب إلى المجموعة الخامسة التي تصدرها فينورد الهولندي بعد فوزه على سلتيك بثنائية نظيفة، بينما تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو بهدف لكل منهما.

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وأخيرًا ومع المجموعة الثامنة التي يلعب بها برشلونة، حيث انتزع الصدارة بخماسية نظيفة بعد فوزه على أنتويرب البلجيكي، حيث سجل جواو فيليكس هدفين بالإضافة لهدف لكل من جافي وروبرت ليفاندوفسكي بالإضافة لهدف ذاتي من الفريق الخصم.

وعلى جانب آخر انتزع بورتو البرتغالي المركز الثاني بعد تغلبه على شاختار الأوكراني بنتيجة 3/1 على أرض الأخير.