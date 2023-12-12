دوري الأبطال| مانشستر يونايتد "خارج أوروبا" ونابولي يرافق ريال مدريد.. والأهداف تحسم مجموعة إنتر

كوبنهاجن يخطف بطاقة ثمن النهائي.. وسوسيداد في الصدارة

أسدل الستار اليوم الثلاثاء على عدد من مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد يودع

ففي المجموعة الأولى، خطف كوبنهاجن الدنماركي بطاقة ثمن النهائي، بالفوز على ضيفه جالطة سراي التركي (1-0).

وتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة ليخرج خالي الوفاض، بعد الخسارة على أرضه أمام بايرن ميونخ (0-1)، ليحصل الفريق التركي على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.

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واحتل الفريق البافاري صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وتبعه كوبنهاجن (8)، ثم جالطة سراي (5)، ومانشستر يونايتد (4).

المجموعة الثانية: لانس إلى الدوري الأوروبي

وفي المجموعة الثانية، تعادل آرسنال خارج الديار مع آيندهوفن (1-1)، ليتأهل الفريقان إلى ثمن النهائي، حيث يحتل الجانرز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 9 نقاط للفريق الهولندي.

ورغم فوز لانس على إشبيلية (2-1) في المباراة الثانية، إلا أن الفريق الفرنسي انتقل إلى الدوري الأوروبي، كثالث للمجموعة (8 نقاط)، بينما ودع إشبيلية البطولة وفي رصيده نقطتين.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد بالعلامة الكاملة

أما المجموعة الثالثة، فعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة، بالفوز على يونيون برلين (3-2)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة (بالعلامة الكاملة)، بينما تذيل الفريق الألماني الترتيب بنقطتين.

ورافق نابولي الريال إلى الدور التالي، مستعينا بالفوز على براجا (2-0)، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما انتقل الفريق البرتغالي إلى الدوري الأوروبي، إذ احتل المركز الثالث بـ4 نقاط.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد يتصدر

وتعادل المتأهلان عن المجموعة الرابعة إنتر ميلان وريال سوسيداد (0-0)، ليضمن الفريق الإسباني الصدارة بفارق الأهداف عن مستضيفه، وفي رصيد كل منهما 12 نقطة.

وفي معركة الدوري الأوروبي، فاز بنفيكا خارج الديار على ريد بول سالزبورج (3-1)، ليخطف بطاقة الدوري الأوروبي بفارق "هدف"، بينما تذيل الفريق النمساوي المجموعة، وفي رصيد كل منهما 4 نقاط.