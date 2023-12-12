دوري الأبطال| مانشستر يونايتد "خارج أوروبا" ونابولي يرافق ريال مدريد.. والأهداف تحسم مجموعة إنتر

أسدل الستار اليوم الثلاثاء على عدد من مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد يودع
ففي المجموعة الأولى، خطف كوبنهاجن الدنماركي بطاقة ثمن النهائي، بالفوز على ضيفه جالطة سراي التركي (1-0).
وتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة ليخرج خالي الوفاض، بعد الخسارة على أرضه أمام بايرن ميونخ (0-1)، ليحصل الفريق التركي على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.
واحتل الفريق البافاري صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وتبعه كوبنهاجن (8)، ثم جالطة سراي (5)، ومانشستر يونايتد (4).
المجموعة الثانية: لانس إلى الدوري الأوروبي
وفي المجموعة الثانية، تعادل آرسنال خارج الديار مع آيندهوفن (1-1)، ليتأهل الفريقان إلى ثمن النهائي، حيث يحتل الجانرز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 9 نقاط للفريق الهولندي.
ورغم فوز لانس على إشبيلية (2-1) في المباراة الثانية، إلا أن الفريق الفرنسي انتقل إلى الدوري الأوروبي، كثالث للمجموعة (8 نقاط)، بينما ودع إشبيلية البطولة وفي رصيده نقطتين.
المجموعة الثالثة: ريال مدريد بالعلامة الكاملة
أما المجموعة الثالثة، فعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة، بالفوز على يونيون برلين (3-2)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة (بالعلامة الكاملة)، بينما تذيل الفريق الألماني الترتيب بنقطتين.
ورافق نابولي الريال إلى الدور التالي، مستعينا بالفوز على براجا (2-0)، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما انتقل الفريق البرتغالي إلى الدوري الأوروبي، إذ احتل المركز الثالث بـ4 نقاط.
المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد يتصدر
وتعادل المتأهلان عن المجموعة الرابعة إنتر ميلان وريال سوسيداد (0-0)، ليضمن الفريق الإسباني الصدارة بفارق الأهداف عن مستضيفه، وفي رصيد كل منهما 12 نقطة.
وفي معركة الدوري الأوروبي، فاز بنفيكا خارج الديار على ريد بول سالزبورج (3-1)، ليخطف بطاقة الدوري الأوروبي بفارق "هدف"، بينما تذيل الفريق النمساوي المجموعة، وفي رصيد كل منهما 4 نقاط.