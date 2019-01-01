مالديني: أضحك كلما أتذكر نهائي 2005

يتعجب من تذكر الجماهير لهذا النهائي فقط

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

استرجع باولو مالديني أسطورة نادي ميلان الإيطالي، ذكريات خسارة فريقه من ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا 2005.

ميلان أنهى الشوط الأول وقتها متقدماً بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ليفربول بالثاني ويفوز بركلات الترجيح.

مالديني قال عن هذه المباراة:"هدفي هذا العام كان الأسرع والأفضل في تاريخ نهائيات الأبطال، ولكننا تلقينا درساً صعباً بعدم التهاون رغم التقدم في النتيجة".

وأضاف:"الأمر يجعلني أضحك كلما أتذكر خوضي 8 نهائيات أوروبية، فزت بـ5 منهم، ومع ذلك الجميع لا يتذكر سوى نهائي إسطنبول".

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وتابع:"كنا الطرف المرشح ولعبنا أفضل من ليفربول، ولكن كل شيء تغير في خلال 6 دقائق تحولت الخطورة لهم".

يذكر أن ليفربول ثأر بعدها في 2007 بعدما تخطى الريدز في النهائي وفاز بدوري الأبطال بحضور مالديني.