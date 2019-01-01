دوري أبطال أوروبا | تعادل محبط بين برشلونة ودورتموند

تعادل برشلونة مع مضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بدأ دورتموند بتشكيل مكون من: بوركي – حكيمي – أكانجي – هوميلس – جيريرو – فيتسل – ديلاني – سانشو – رويس – هازارد – ألكاسير

فيما دفع برشلونة بكل من: تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – لونجليه – ألبا – دي يونج – بوسكيتس – أرتور – فاتي – سواريز – جريزمان

بداية الخطورة أتت في الدقيقة 24 بتسديدة من ماركو رويس مرت تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن، وفي الدقيقة 27 حاول ماتس هوميلس من ركنية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 40 ترك جوردي ألبا موقعه مصاباً، ليحل سيرجي روبرتو بدلاً منه.

وفي الدقيقة 48 كاد لويس سواريز أن يسجل لبرشلونة لولا تصدي رومان بوركي، قبل 7 دقائق من ارتكاب نيلسون سيميدو لخطأ أدى إلى ركلة جزاء.

في الدقيقة 57 سدد رويس ركلة الجزاء ليتصدى لها تير شتيجن، فيما أتى ليونيل ميسي في الدقيقة 60 على حساب أنسو فاتي.

وفي الدقيقة 77 أطلق البديل جوليان براندت تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، بينما كاد ميسي ان يقتنص الفوز في الدقيقة الأخيرة، ليطلق الحكم صافرته عقب ابتعاد الكرة واصطدامها بالدفاع.