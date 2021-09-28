دوري أبطال أوروبا | بورتو ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة بورتو ضد ليفربول في إطار الجولة الثانية من مجموعات الأبطال، على ملعب دراجاو

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بورتو 0 × 3 ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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62' أووووووووووه فرصة خطيرررررررررة لبورتو، اختراق رائع من الجهة اليسرى وتمريرة إلى فيتينها وتسديدة قوووية ولكن أليسون يمسك بها

59' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من جونز

54' تسديدة من جووووووتا ولكن حارس بورتو يتألق ويتصدى للكرة

50' أوووووووه كوستا حارس بورتو ينقذ فرصة هدف محقق من أمام جوتا

49' تسديدة من روبيرتسوووون ولكن الكرة تمر بسلام على بورتو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية نظيفة

45+1' قرار الحكم احتساب الهدف، ليفربول يتقدم بثنائية

45+1' تقنية الفيديو تراجع الهدف لمعرفة إن كان هناك تسلل من عدمه

45' جوووووووووووووووول ميلنر يصنع هدفًا رائعًا لماني ليمنح ليفربول فرصة مضاعفة النتيجة

43' أووووووووووه هندرسون يسدد ركلة حرة على يسار الحارس لكن كوستا يتنفض ويتصدى ببراعة

38' فرصة رائعة من لويس دياز لكن التسديدة كانت سيئة للغاية

35' محاولة من جانب ميلنر لكن كوستا حاضر

30' ساديو ماني يحاول صناعة الخطورة في هجمة لليفربول لكن الدفاع يتصدى.

26' ديوجو كوستا يتألق من جديد ويحرم جوتا من هدف آخر لصالح ليفربول

24' ضربة جزاء غير محتسبة؟ ماركانو لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء لكن لم يحتسب شيئًا

18' جووووووووول محمد صلاح يستغل الكرة الثانية ويمنح التقدم لليفربول

18' يا له من تصدي؟ كرة سددها جونز بمهارة فردية رائعة ولكن الحارس في الموعد

13' أوووووه أوتفيو لاعب بورتو يتعرض لإصابة خطيرة ويبدو أنّه لن يستطيع إكمال المباراة

7' لويس دياز يسدد كرة خطيرة على مرمى الريدز لكن الدفاع يتصدى

5' أول محاولة من عرضية لعبها روبرتسون ولكن الدفاع يتدخل

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4/3/3

أليسون

روبرتسون، جوميز، فان دايك، ميلنر

جونز، فابينيو، هندرسون

ماني، جوتا، صلاح.

إليكم تشكيل الريدز الخاص بمواجهة بورتو في #دوري_أبطال_أوروبا 🔴 #بورتو_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 28, 2021

تشكيل بورتو:

التشكيل| 4-2-3-1

ديوجو كوستا

كورونا، بيبي، ماركانو، زايدو

أوريبي، سيرجيو أوليفيرا

أوتافيو، توني مارتينيز، لويس دياز

طاريمي.

ويمتلك الريدز تاريخًا جيدًا أمام بورتو، إذ يعتبر تميمة حظ الفريق الإنجليزي وشهدت آخر مواجهة بينهما تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم.

ليفربول فاز على ميلان في مباراة مثيرة بالجولة الأولى بنتيجة 3-2 ليتصدر مجموعته، بينما بورتو أجبر أتلتيكو مدريد على التعادل السلبي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وبورتو، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب دراجاو.