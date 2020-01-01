رجل رائع - رجل مخيب | نابولي وبرشلونة

مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري الأبطال

لم ينجح برشلونة في الخروج بأفضل من نتيجة التعادل 1-1 من مباراته أمام نابولي على ملعب سان باولو ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليؤجل حسم التأهل لموقعة الإياب التي ستُقام على ملعب كامب نو في الـ18 من مارس القادم.

وسيغيب عن لقاء الإياب ثنائي وسط البارسا سيرجيو بوسكيتش وأرتورو فيدال للإيقاف.

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لم يرتق المستوى الفني لمباراة ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا للمستوى الفني المطلوب، لكن بعض اللاعبين قدموا أداءً مميزًا وأبرزهم بيوتر زيلينسكي ولوريزنو إنسينيي ودريس ميرتينز.

ثلاثي نابولي لعب مباراة ممتازة وساعدوا فريقهم كثيرًا، لكن حارس مرمى برشلونة كان الأكثر تأثيرًا في نتيجة اللقاء وخروج فريقه متعادلًا وليس خاسرًا أمام مستضيفه الإيطالي.

حارس المرمى الألماني تصدى لمحاولتين خطيرتين في ظرف 3 دقائق لو سجلت إحداهما لمنحت نابولي هدف التقدم وغالبًا فرصة الذهاب إلى كامب نو متقدمًا 2-1 أو أكثر.

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ظهر أكثر من لاعب من برشلونة دون المستوى المطلوب، على رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي والمدافع جونيور فيبرو الذي أدت هفوته لهدف نابولي، ولاعب الوسط فرينكي دي يونج الذي مازال بعيدًا عن تقديم الأداء الذي كان يُقدمه مع أياكس.