بيل يتصدر قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

يوفيتش يعود هو الآخر..

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه مانشستر سيتي مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة جاريث بيل مرة أخرى إليها، بعد أن تم استبعاده من المشاركة في مباراة ليفانتي الأخيرة بالدوري الإسباني لإصابته بالحمى..

هذا إلى جانب عودة لوكا يوفيتش من جديد إلى القائمة أيضًا والذي لم يتواجد هو الآخر في مباراة ليفانتي ولكن بقرار فني من زيزو.

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أما الغيابات فلن يتواجد إيدين هازارد بعد الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين مع ماركو أسينسيو الذي لم يُكتمل شفاؤه بعد، بينما أقدم زيدان على استبعاد عددًا من نجومه لنظرة فنية.

خاميس رودريجيز وناتشو وبراهيم دياز وماريانو ديانز لن يتواجدوا في مباراة السيتي، مع استبعاد رودريجو بعد إعادته إلى فريق الكاستيا في الأسبوع الماضي.

القائمة كاملة أتت على النحو الآتي:

يذكر أن ريال مدريد قد عانى محليًا في آخر أسبوعين، حيث تعادل إيجابيًا مع سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما، ثم تلقى هزيمة لم تكن متوقعة على يد ليفانتي بهدف نظيف يوم السبت الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الريال قد تراجع مركزه في الليجا ليصبح ثانيًا بفارق نقطتين عن غريمه الأزلي برشلونة، والذي سيلتقي معه مساء الأحد المقبل في كلاسيكو الكرة الإسبانية.