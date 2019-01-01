رسميًا | زيادة عدد فرق دوري أبطال آسيا والبطل يُشارك في النسخة التالية

قرارات جديدة خاصة بأهم بطولات آسيا للأندية

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدة قرارات مهمة خاصة ببطولة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي و تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، ذلك خلال اجتماعها في طوكيو اليوم السبت قبيل مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين أوراوا ريدز الياباني و الهلال السعودي.

وستُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا ريدز والهلال يوم غدٍ الأحد على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.

القدامى وخربين يصلون اليابان، و3 محطات مهمة في برنامج الهلال اليوم

وقررت لجنة المسابقات زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى 40 فريقًا بدلًا من 32 بزيادة عدد الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة من 12 إلى 20 اتحادًا، وتقرر أن يستمر مشاركة الاتحادات الستة الأولى في التصنيف بـ4 فرق لكن سيتم زيادة مقاعد الاتحادات في التصنيف السابع حتى العاشر، كما سيتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا اعتبارًا من نسخة 2021.

وقررت اللجنة كذلك مشاركة الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا في الدور التمهيدي من النسخة التالية حال عدم احتلاله أحد المقاعد المؤهلة للبطولة في دوري بلاده، والأمر كذلك في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حيث سيشارك البطل في الأدوار التمهيدية للبطولة حال عدم ترشحه عن طريق بلاده.

وامتدت التعديلات الجديدة لتشمل المرحلة النهائية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، إذ تقرر إقامة مباريات الجولة على يومين بدلًا من يوم واحد لإتاحة الفرصة لجماهير كرة القدم الآسيوية لمشاهدة جميع المباريات والتعرف على نجوم القارة والمنتخبات المشاركة.

وبناءً على التعديلات الجديدة، سيشهد أسبوع التوقف الدولي المقر من فيفا إقامة جولتين من المباريات، المجموعة الأولى تُقام مبارياتها خلال يومي الخميس والإثنين والمجموعة الثانية تُقام مبارياتها يومي الجمعة والثلاثاء.