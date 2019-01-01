الاتحاد الأفريقي يُوافق على طلب شباب قسنطينة

الفريق الجزائري سيلعب مبكرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد لطلب إدارة شباب قسنطينة الجزائري بشأن تقديم موعد انطلاق مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

وكان النادي الجزائري قد طلب تقديم موعد انطلاق صافرة المباراة يوم 6 إبريل القادم من الساعدة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة مساءً، وهو ما وافق عليه الكاف.

وتقدم شباب قسنطينة بهذا الطلب لمنح الفرصة لجماهيره الغفيرة للتواجد بكثافة في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن اللقاء المهم ضد الضيف التونسي.

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وستُقام مباراة الإياب بين الطرفين، كما أعلن الكاف اليوم الأحد، يوم السبت 13 أبريل المقبل على ملعب رادس، وتحديدًا في الساعة الخامسة بتوقيت تونس.

يُذكر أن شباب قسنطينة تأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني من المجموعة الثالثة، فيما صعد الترجي لنفس الدور متصدرًا ترتيب مجموعته.