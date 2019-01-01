بعد نتائج الذهاب - من يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

من سيصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مواجهتان منتظرتان في بطولة دوري أبطال آسيا، يتواجد فيهما 3 أطراف سعودية، الأولى تجمع بين النصر السعودي والسد القطري، والثانية بين الهلال والاتحاد السعوديان، في ربع النهائي.

مباراتا الذهاب انتهتا بفوز العالمي على عيال الذيب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل سلبي بين الزعيم والعميد، ليتأجل الحسم للجولة الثانية التي ستقام سبتمبر المقبل.

السد سيستضيف النصر في قطر، بينما سيستضيف الهلال نظيره الاتحاد في العاصمة السعودية الرياض، لحسم المتأهلين إلى نصف النهائي.

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السد والنصر

من الصعب التنبأ بالفريق المتأهل من هذه المواجهة، نظرًا لقوتها، ولنتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الرياض.

النصر استطاع أن يحول تأخره بهدف دون رد، إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، لينه المباراة منتصرًا قبل موقعة العودة.

السد يحتاج لإنهاء المباراة التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره منتصرًا بهدف نظيف، أو بفارق هدفين، من أجل الصعود إلى النصف نهائي.

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على الجانب الآخر، حقق العالمي نتائج رائعة خارج أرضه في دوري أبطال آسيا، وأصبح للجيل الحالي خبرة كافية للتعامل مع مواجهة كبيرة مثل لقاء السد على أرضه ووسط جماهيره.

الاستقرار الفني والإداري في صالح نادي النصر، الذي لم يقم بتغيير الجهاز الفني، عكس السد الذي رحل عنه البرتغالي فيريرا وتولى تشافي المسؤولية بدلًا منه في أول تجاربه التدريبية.

الهلال والاتحاد

انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، يجعل مباراة الإياب على صفيح ساخن، في ظل خوض الفريقين المباراة على أرضهما في المملكة العربية السعودية، بالرغم من خوض المباراة هذه المرة على ملعب الهلال ووسط جماهيره.

الزعيم استطاع أن ينهي مباراة الذهاب، وهي الجانب الأصعب له بالتعادل السلبي، قبل مباراة العودة التي ستقام في الرياض على ملعب "محيط الرعب"، ولكن قد تكون أصعب من مباراة الذهاب.

أبرز ما يميز الاتحاد هو الاستقرار الفني، وذلك مع المدرب التشيلي لويس سييرا، وأيضًا مجموعة اللاعبين الذي يمتلكهم، وأصبح بينهما تجانس.