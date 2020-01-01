الاتحاد الآسيوي يُغرم الهلال 80 ألف دولار

عقوبات على الهلال من نسخة 2019

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض غرامات مالية ضد الهلال السعودي بسبب ارتكابه لعدد من المخالفات في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي والتي تُوج بلقبها.

ووتضمنت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق 5 عقوبات ضد الهلال جاءت جلها خلال مباراة نصف النهائي أمام السد القطري في الـ22 من أكتوبر 2019، والتي تأهل من خلالها الزعيم السعودي لنهائي البطولة رغم خسارته اللقاء الذي أقيم في الرياض 4-2 مستفيدًا من انتصاره ذهابًا 4-1.

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وبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة على الهلال 80 ألف دولار أمريكي، بواقع 25 ألف دولار بسبب مخالفة اللوائح، ونفس المبلغ نظير غياب لاعبي الفريق عن المنطقة المختلطة لإجراء المقابلات الإعلامية.

وفرض الاتحاد الآسيوي كذلك غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الهلال لغياب لاعبه محمد الشلهوب عن منطقة المقابلات، ومثلهم لتغيب أندريه كاريلو عن المنطقة ذاتها، وأخيرًا 10 آلاف دولار أخرى لقذف جماهير الزعيم الزجاجات لأرض الملعب.