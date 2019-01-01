ولي العهد السعودي يستقبل أبطال آسيا

الأمير محمد بن سلمان استقبل نادي الهلال بإدارته وأجهزته الفنية والإدارية ولاعبيه

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية اليوم الأربعاء فريق الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا بعد تفوقه على منافسه الياباني أوراوا ريد دياموندز.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف أندريه كاريلو وإيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

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وحرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم على استقبال نادي الهلال برئيس وأعضاء مجلس إدارته وجهازيه الفني والإدارة ولاعبي فريقه الأول لتهنئتهم على إنجاز الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وتواجد مع الهلال كلًا من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووكلاء الهيئة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2019.. pic.twitter.com/zBASYej81U — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) November 26, 2019

وهنأ ولي العهد فريق الهلال على هذا الإنجاز الوطني وظهورهم المشرف في البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا لأهمية استمرار بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا في المحافل العالمية.

وكانت بعثة الهلال قد وصلت يوم أمس من اليابات، وقد أقيم حفل استقبال ضخم للغاية لأبطال آسيا في ميدان الدرعية بالرياض ، واحتشدت الجماهير للاحتفال بلاعبيها والهتاف لهم والتغني بهم، وكان في استقبالهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، والأمراء الوليد بن طلال وعبد الله بن مساعد وعبد الرحمن بن مساعد ونواف بن سعد وأحمد بن سلطان أعضاء شرف النادي.