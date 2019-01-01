تركي آل الشيخ يستقبل أبطال آسيا بحضور نجوم الهلال السابقين

الفريق وصل الرياض اليوم الإثنين بعد تتويجه باللقب القاري الثمين

استقبل المستشار السعودي تركي آل الشيخ نجوم الهلال بعد عودتهم من اليابان متوجين بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراورا ريدز الياباني.

الهلال تُوج باللقب القاري الثمين بعد محاولتين فاشلتين خسر خلالهما المباراة النهائية عامي 2014 و2017، وقد تُوج الفريق السعودي باللقب بنتيجة إجمالية 3-0 بعد انتصاره ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف أندريه كاريلو وإيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

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وأقيم حفل استقبال ضخم للغاية في ميدان الدرعية بالرياض لأبطال آسيا، وقد احتشدت الجماهير للاحتفال بلاعبيها والهتاف لهم والتغني بهم، وكان في استقبالهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، والأمراء الوليد بن طلال وعبد الله بن مساعد وعبد الرحمن بن مساعد ونواف بن سعد وأحمد بن سلطان أعضاء شرف النادي.

وبعد هذا الحفل، توجه الفريق بإدارته ولاعبيه لمنزل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي استقبلهم بوجود عدد من نجوم الهلال السابقين يتقدمهم سامي الجابر ومحمد الدعيع ونواف التمياط وياسر القحطاني.