فيديو | شاهد "تيفو" وأجواء جماهير النصر الرهيبة أمام السد

عمل رائع من جماهير العالمي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انطلقت منذ دقائق مباراة النصر السعودي ضد السد القطري على استاد الملك فهد الدولي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان في ذهاب ربع النهائي بالرياض، بعدما كان النصر قد تخطى الوحدة الإماراتي وأقصى السد مواطنه الدحيل من ثمن النهائي.

الاتحاد يعتمد أهزوجة "أنا اتحادي" أمام الهلال، وتلك كلماتها

#دوري_أبطال_آسيا ⚽️



⚡️ صافرة البداية ⚡️ عجلة الإثارة تدور من استاد الملك فهد الدولي 🔥



لا تفوتوا لقاء #النصر_السد مباشرة الآن على HD1 📺#ACL2019 pic.twitter.com/zxhNdZg1O2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 26, 2019

وخلقت جماهير بطل السعودية أجواءً رهيبة في مدرجات استاد الملك فهد الدولي مع انطلاق المباراة، إذ بدأت بإظهار "تيفو" جحيم النصر، ثم أشعلت الكثير من الألعاب النارية و"الشماريخ" قبل أن تكتمل "الدخلة" ثلاثية الأبعاد بطريقة رائعة وسط تشجيع حماسي من الجماهير.