عبد الرزاق حمدالله × بغداد بونجاح .. وجهًا لوجه رقميًا

من الأفضل بين المهاجمين على المستوى الرقمي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد النصر السعودي والسد القطري للمواجهة المنتظرة بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا غدًا الإثنين.

ويُعول الفريقان على الثنائي عبد الرزاق الحمدالله وبغداد بونجاح في قيادة هجومهما خلال المواجهة المرتقبة، لكن من كان الأفضل بينهما رقميًا في الموسم الماضي؟

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لعب حمدالله 26 هدفًا في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي أحرز خلالهم 34 هدفًا وصنع 9 أهداف، أي ترك بصمته على أكثر من نصف أهداف فريقه النصر التي بلغت 69 خلال الموسم.

على الجانب الآخر، لعب بونجاح 22 مباراة في دوري نجوم قطر أحرز خلالهم 39 هدفًا وصنع 8 أهداف، مما يعني أنه ترك بصمته على أقل قليلًا من نصف عدد أهداف فريقه السد الـ100 في دوري نجوم قطر.

ولم يُشارك المهاجم المغربي كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2018، إذ لعب 4 مباريات فقط سجل خلالهم 3 أهداف منهم هدفين في المباراة الحاسمة ضد الوحدة الإماراتي في ثمن النهائي.

الجزائري بونجاح ورغم لعبه جميع مباريات فريقه السد الثمانية في دوري أبطال آسيا، إلا أنه ورغم أدائه الممتاز لم يُسجل سوى هدفين وصنع مثليهما.

الحصيلة الإجمالية للاعبين في الموسم الماضي كانت 47 هدفًا و10 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة لمهاجم النصر مقابل 41 هدفًا و10 تمريرات حاسمة خلال 30 مباراة لمهاجم السد.

تُرى من يحسم المواجهة القادمة بينهما لصالحه ويُساعد فريقه على تخطي تلك الموقعة الصعبة والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا؟