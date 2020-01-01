مفاجأة سعيدة من وزارة الرياضة للرباعي السعودي في دوري أبطال آسيا

أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون ستسعد بقرار وزارة الرياضة السعودية

أصدرت وزارة الرياضة السعودية قرارًا سيُمثل مفاجأة سعيدة للأندية الأربعة الممثلة للسعودية في دوري أبطال آسيا 2020، والذي من المقرر أن يُستكمل في قطر هذا الشهر.

الاتحاد الآسيوي كان قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة في قطر، ومن المقرر أن تُلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر القادم فيما سيُلعب دوري ربع ونصف النهائي في نوفمبر المقبل على أن تُختتم البطولة في بداية ديسمبر 2020.

وزارة الرياضة السعودية أصدرت بيانًا اليوم الجمعة أوضحت خلاله أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجه بتقديم دعم مالي للأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، الهلال والنصر والتعاون والأهلي ، قدره مبلغ مليون ريال سعودي لكل منهم.

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الأخبار السعيدة لم تتوقف هنا، بل أعلنت الوزارة كذلك تحملها قيمة سكن الأندية معًا والبالغة 2.6 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن تلك الخطوة تأتي تحفيزًا من جانبها للأندية الأربعة لتقديم مستوى مشرف ومتميز يعكس مدى تقدم كرة القدم السعودية، ولمساعدتها على المضي قدمًا في دوري أبطال آسيا والوصول للأدوار المتقدمة.