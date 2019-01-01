بقرار برانكو .. تدريبات الأهلي خلف أبواب مغلقة

قرار صارم من المدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة إقامة تدريبات الفريق في جدة خلف أبواب مغلقة.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي على تويتر أن المدرب الكرواتي قرر غلق التدريبات أمام الجماهير والإعلام بدءً من اليوم الأحد حتى موعد مواجهة الهلال في ذهاب ثمن دوري أبطال آسيا.

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وعادت بعثة الأهلي من النمسا يوم الخميس الماضي، حيث أقام الفريق هناك معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، ومنح برانكو اللاعبين راحة لمدة يومين قبل العودة للتدريبات الجماعية اليوم الأحد.

من جانب آخر، يُسابق الثنائي دجانيني تفاريس وسعيد المولد الزمن للحاق بمواجهة الهلال، إذ يخضع الثنائي حاليًا لبرنامج علاجي تأهيلي خاص بعد تعرضهما لإصابة عضلية في معسكر النمسا.

يُذكر أن الأهلي سيستضيف الهلال يوم السادس من أغسطس القادم على ملعبه الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما تُقام مباراة الإياب يوم الـ13 من نفس الشهر في الرياض.