لوشيسكو: مباريات الدوري السعودي القوية أعدتنا جيدًا لمواجهة السد

لوشيسكو مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سار رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على خُطى منافسه "تشافي" المدير الفني للسد القطري في التصريحات الصحفية التي سبقت مباراتهما معًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء في الدوحة.

وامتدح تشافي في تصريحاته الهلال مؤكدًا أنه أحد أفضل فرق آسيا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين سواء الأجانب أم السعوديين، ولم يخرج لوشيسكو عن هذا المسار وأشاد بالسد مؤكدًا أنه فريق منظم وقوي يُجيد الاستحواذ على الكرة.

ما الذي اختلف في الهلال والسد عن مواجهة 2015؟

وأضاف المدرب الروماني "وصول الهلال والسد لهذه المرحلة من البطولة يعكس مدى قوة وتطور الفريقين، يُنتظر أن نشاهد مباراة ممتعة، نحن جاهزون ومستعدون تمامًا لخوض الشوط الأول من نصف نهائي دوري أبطال آسيا ونأمل بالخروج بنتيجة إيجابية".

"نُواجه فريقًا منظمًا وقويًا ويمتلك لاعبين متميزين، والفريق يمتلك نسبة استحواذ عالية جدًا على الكرة".

أتم قائلًا "لعبنا مباريات قوية في الدوري السعودي وقد ساعدنا هذا على التحضير جيدًا لتلك المواجهة الكبرى".

يُذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة جمعها من 5 مباريات، وقد حقق انتصارات مقنعة على الاتحاد والتعاون.