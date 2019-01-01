تشافي: الهلال أحد أفضل فرق آسيا، لكننا واثقون بقدراتنا

تشافي مدرب السد يتحدث عن مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وكذلك اللعب ضد ليفربول في كأس العالم للأندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري على احترامه الكامل لمنافسه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "الهلال السعودي" واصفًا إياه بأحد أفضل الفرق في القارة.

وسيحل الهلال ضيفًا على السد يوم غدٍ الثلاثاء في استاد جاسم بن حمد بالدوحة ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

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وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مؤكدًا أن فريقه استعد جيدًا للمباراة ويُدرك تمامًا مدى قوة الهلال وجاهزية نجومه سواء الأجانب أم المحليين.

مضيفًا "الهلال أحد أفضل الفرق في آسيا، يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين الأجانب، وحتى لاعبيهم السعوديين مميزين وجلهم يلعب في المنتخب، لكننا مستعدون وواثقون في قدراتنا".

المدرب الإسباني طالب الجمهور بتقديم الدعم المطلوب خلال اللقاء كما فعلوا خلال مواجهة النصر في ربع النهائي، مؤكدًا كذلك أنه تعلم الكثير من الخروج أمام بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

إذ قال "تعلمنا الكثير من مباراة نصف نهائي الموسم الماضي أمام بيرسبوليس، وإن كان الأمر مختلف ما بين التواجد كلاعب ومدرب. سنسعى للفوز في مباراة الغد ونحافظ على شخصيتنا كفريق يلعب بعقلية الفوز، والأهم أن نحاول استغلال كافة فرصنا".

"الشعور بالضغط أمر طبيعي، أشعر بالضغط سواء لعبت في قطر أو خارجها، سنلعب للفوز سواء على ملعبنا أم خارجه".

وأخيرًا أوضح تشافي أنه ليس قلقًا من غياب بيدرو ميجيل نجم وسط السد، موضحًا أن لديه البديل المناسب لتعويضه، وقائلًا عن إمكانية اللعب ضد ليفربول في كأس العالم للأندية "نتمنى اللعب ضد فريق كبير مثل ليفربول، وهذا يعني أننا سنلعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إن واجهناه لن نغير من طريقة لعبنا أو فلسفتنا".